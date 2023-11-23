Степан Григорян: Армения нанесла исключительно чувствительный удар по Путину 2 23.11.2023, 16:32

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Степан Григорян

В РФ болезненно воспринимают неучастие Армении в саммите ОДКБ.

В Минске сегодня начался саммит ОДКБ. Лукашенко лично звонил премьеру Армении Николу Пашиняну и просил приехать, но получил отказ. Кроме того, Ереван снял с повестки документ о его поддержке со стороны стран-участниц Договора.

Насколько это чувствительный момент для Лукашенко и Путина? Об этом сайт Charter97.org поговорил c одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном.

— Не считаю Лукашенко самостоятельным игроком, а для Путина это, конечно, очень чувствительно. Ведь чего он хочет? Путин хочет сдавать интересы Армении, но чтобы армяне при этом оставались преданными. Так не бывает в жизни, и это очень хороший урок для авторитарных лидеров. Россия не выполнила своих обязательств перед Арменией, ОДКБ не выполнила своих обязательств, это вынудило сегодняшнее руководство Армении заморозить свое участие в работе ОДКБ.

Что означает неучастие Армении в военных учениях ОДКБ, отказ от должности заместителя генерального секретаря организации, что означает отказ министра обороны и министра иностранных дел поехать на заседание в Минск? Это означает замораживание работы в рамках ОДКБ. Это исключительно чувствительный удар по Путину.

— Что об этом говорят в армянских СМИ?

— В армянском обществе очень негативное отношение к России, особенно после того, как российские «миротворцы» не защитили армянское население Нагорного Карабаха, произошла этническая чистка. Азербайджанцы просто выгнали армян, потому что эти российские «миротворцы» не выполнили свою функцию.

Но у нас тоже есть некоторые политические силы и эксперты, которые являются либо напрямую агентурой России, либо находятся под ее влиянием. Они распространяют такое мнение, что надо подождать, что, может, завтра ОДКБ поможет. Но подавляющее большинство армянского общества сегодня критически настроено по отношению к ОДКБ и политике России в отношении Армении.

— Будет ли на минском саммите ОДКБ что-то интересное?

— Думаю, это будет просто очередная болтовня, забалтывание тем. Этот формат нужен России, чтобы она не была изолирована в мире, чтобы показать, что есть какие-то страны, на которые у нее есть влияние. Поэтому в РФ болезненно воспринимают неучастие Армении в этих мероприятиях.

Вряд ли будут приняты какие-то важные решения, акцент будет на разговорах. Приведу один пример, чтобы вы поняли, что это просто болтовня. Путин буквально вчера сказал, что в рамках ОДКБ завершается построение единой системы противовоздушной обороны. Значит, системы ПВО Армении и России едины, но когда в сентябре прошлого года Азербайджан углубился на шесть километров на нашу территорию, пустил «Байрактары» на нас, то Москва запретила Еревану защищать свое воздушное пространство.

Страны ОДКБ должны знать, что единую систему ПВО Россия создает не для того, чтобы их защитить, а, для того, чтобы использовать в своих целях. Поэтому будет болтовня, которая ничем не закончится.

— В Минск сегодня прибыли главы стран Центральной Азии — Казахстана и Кыргызстана. Могут ли обсуждаться вопросы обхода санкций?

— Конечно, это будет обсуждаться, но я уверен, что от этого попытается уклониться Казахстан. Армения всегда уклонялась, а сейчас подключился и Казахстан. Он хочет утвердить свой суверенитет, поэтому будет максимально осторожен.

— Как сегодня можно прикрыть лазейки обхода санкций?

— Запад уже этим занимается, они предупредили и Турцию, и Казахстан, и другие страны, в том числе — и Армению, чтобы никаких обходов санкций не было. Официальные лица приезжают и уточняют, почему, например, торговля Казахстана, Армении и, если я не ошибаюсь, Турции с Россией увеличилась в два раза. В чем дело, что это за такой скачок? Есть подозрения и предупреждения. Это лучший способ избежать обхода санкций, потому что предупреждения со стороны американцев и европейцев приводят к тому, что правительства становятся более внимательными и пытаются избегать обхода санкций. И Казахстан, и Армения, и Турция не заинтересованы в том, чтобы как-то ухудшать отношения с Западом, поэтому стараются быть максимально осторожными.

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