В белорусских больницах и аптеках нет препаратов для химиотерапии 6 23.11.2023, 16:55

3,114

Лечение людей с онкологией откладывается.

В больницах все чаще возникает нехватка препарата для проведения химиотерапии, писало 21 ноября сообщество «Белые халаты». С такой же проблемой столкнулся читатель «Зеркала», о чем написал в редакцию. Его родственник сейчас лечится от рака, а в больнице ему сказали, что нужного для химиотерапии лекарства просто нет. Разбирались в ситуации.

«В больнице лекарства уже нет, а в аптеках разобрали»

Как сообщали «Белые халаты», сообщество получает «все больше сообщений о нехватке в Беларуси препаратов для химиотерапии, даже стандартных, не говоря о таргетных». Кроме того, по их информации, участились случаи отказа в химиотерапии препаратом «Этопозид». По данным сайтов apteka.103.by и tabletka.by, на 23 ноября в белорусских аптеках его нет. Именно этот препарат назначали родственнику нашего читателя Александра (имя изменено). У мужчины — мелкоклеточный рак легких, для лечения ему нужно три блока химиотерапии.

— Врачи назначили «Карбоплатин» и «Этопозид», — рассказывает читатель. — Причем сказали, что лучше купить импортное лекарство, потому что польское или немецкое выше качеством, но, мол, если не найдем, у них есть российское. Тогда мы стали искать препарат, нашли импортный в России и поштучно собирали остатки по аптекам. Потом повезло, помогли волонтеры, нашли «Этопозид» в одной из стран ЕС. Но пока мы решали, как купить и перевезти лекарство, оставалось всего несколько дней до начала первого блока химиотерапии. Просили перенести на несколько дней, чтобы сразу вводить иностранное лекарство, но врачи ответили, что тянуть нельзя и будут начинать с тем, что есть.

Так как первый блок самый легкий для организма, родные согласились, продолжает Александр. Между периодами лечения необходимо дать организму отдых в 2−3 недели, и за это время родственнику читателя передали препарат из ЕС. На этой неделе он пришел на второй этап химиотерапии.

— В больнице еще очень удивились, мол, а где вы взяли «Этопозид»? — рассказывает собеседник. — Я так понимаю, что у них его уже нет, а в аптеках разобрали. И если бы не было своего препарата, лечение перенесли бы на неопределенный срок. Якобы ждут поставку из Индии. И если они даже на пару дней не хотели откладывать начало химиотерапии, то я не знаю, насколько было бы опасно для человека переносить «на неопределенный срок» второй этап лечения.

Что говорят в Минздраве?

В 2022 году в Беларуси насчитывалось 50 тысяч людей с онкологией — такую цифру в феврале 2023-го называл директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Поляков. Почему у многих пациентов с таким диагнозом сейчас нет доступа к лекарству для химиотерапии? С этим вопросом журналистка «Зеркала» как обычная гражданка позвонила в управление лекарственного обеспечения Минздрава. Оказалось, проблему уже решают.

— Такая ситуация: у моего родственника рак легких, ему назначили химиотерапию, препарат «Этопозид». Первый этап провели, сейчас надо делать второй, а ему сказали, что лекарства нет. И, мол, химия откладывается на неопределенный срок. И вообще непонятно, что делать. Скажите, почему так?

— Это где, в Минске?

— Да.

(Спрашивает у кого-то в комнате: «Когда в Минске распределили? Вчера? На отправку еще только?»)

— Вы перезвоните, пожалуйста, [в больницу] скажите, что звонили в Минздрав, и препарат сегодня только пойдет в комитет [по здравоохранению], а комитет потом даст распределение по больницам.

— То есть скоро уже будем должны получить лекарство? Потому что врачи сказали, мол, ждем поставок. И ни сроков, ничего нет.

— Нет, поставки… В декабре основная поставка идет, а там из резерва какое-то количество выделяют.

— Ясно, то есть скоро препарат будет? А то мы уже перепугались, что дефицит лекарств, и непонятно, что делать.

— Нет, у нас просто сбои с поставками. Вы же понимаете, ситуация такая, что сейчас ничего не едет и не летает, поэтому все едет кругами. И поэтому оно едет длиннее в пять раз.

— То есть скоро препарат будет, правильно?

— Да, вы через два дня звоните, скажите, что звонили в Минздрав и там рассказали, что из резерва все выделено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».