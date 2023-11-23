Алкаш в деле

Алкаш в деле7
- Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
- 23.11.2023, 17:13
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Медведева опять понесло.
Медведев решил порассуждать про «цифровую диктатуру».
«Прежде всего США, в меньшей степени Европа, решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Практически всё, что используется в мире, сделано именно там. Запустили процессы, логичным завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура», — заявил он.
Запомните господа: обоср*ать США — это хорошо, а вот признать свои ошибки — это уже перебор.
Телеграм-канал «Кремлевский цирк»