Алкаш в деле 7 Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

23.11.2023, 17:13

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Медведева опять понесло.

Медведев решил порассуждать про «цифровую диктатуру».

«Прежде всего США, в меньшей степени Европа, решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Практически всё, что используется в мире, сделано именно там. Запустили процессы, логичным завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура», — заявил он.

Запомните господа: обоср*ать США — это хорошо, а вот признать свои ошибки — это уже перебор.

Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

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