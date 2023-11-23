Лукашисты будут снова судить блогера MozgON 2 23.11.2023, 17:21

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Владимир Цыганович

Владимир Цыганович уже осужден на 16 лет.

За «злостное неповиновение администрации колонии» снова будут судить блогера Владимира Цыгановича, автора Youtube-канала «MozgON», сообщают правозащитники «Весны».

Цыганович был осужден на 16 лет по «делу Тихановского». Правозащитники признали его политзаключенным.

Три месяца назад 43-летнего Цыгановича перевели в новую колонию после последнего приговора — в апреле ему назначили еще один год заключения. За это время администрация волковысской колонии №11 завела на него второе подряд уголовное дело по ч. 2 ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации колонии).

Политзаключенному могут добавить к предыдущему приговору еще два года заключения. Суд над ним начнется 30 ноября в Волковыске.

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