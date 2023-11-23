Польские пограничники показали, как нелегалы пытались сломать забор на границе с Беларусью 2 23.11.2023, 17:26

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В среду вечером нелегалы пытались уничтожить технические средства охраны границы Польши на участке пограничной заставы в Черемхе.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Благодаря оповещениям на электронном барьере сотрудники пограничного ведомства успели быстро и эффективно отреагировать и предотвратить попытки незаконного проникновения на территорию страны.

По данным польских пограничников, за прошедшие сутки на территорию Польши не пустили 28 нелегалов, в частности, из Египта, Ирака, Ирана. Некоторые из них, увидев пограничные патрули, вернулись на территорию Беларуси.

Вблизи пограничного пункта Пласка группа из 15 нелегалов пыталась прорваться через границу.

Minionej nocy cudzoziemcy próbowali niszczyć techniczne zabezpieczenia granicy na odcinku #PSGCzeremcha

Dzięki alertom z #barieraelektronicza funkcjonariusze SG mają czas na szybką oraz skuteczną reakcję i udaremniają próby nielegalnego przedostania się na terytorium🇵🇱i państw🇪🇺 pic.twitter.com/uf1EDehDoM — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 23, 2023

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