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Польские пограничники показали, как нелегалы пытались сломать забор на границе с Беларусью

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  • 23.11.2023, 17:26
  • 2,156
Польские пограничники показали, как нелегалы пытались сломать забор на границе с Беларусью

Видео.

В среду вечером нелегалы пытались уничтожить технические средства охраны границы Польши на участке пограничной заставы в Черемхе.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши. 

Благодаря оповещениям на электронном барьере сотрудники пограничного ведомства успели быстро и эффективно отреагировать и предотвратить попытки незаконного проникновения на территорию страны.

По данным польских пограничников, за прошедшие сутки на территорию Польши не пустили 28 нелегалов, в частности, из Египта, Ирака, Ирана. Некоторые из них, увидев пограничные патрули, вернулись на территорию Беларуси.

Вблизи пограничного пункта Пласка группа из 15 нелегалов пыталась прорваться через границу.

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