Врач рассказал, сколько белорусы выпивают за год и сколько в стране алкоголиков 23.11.2023, 17:53

1,038

В 2022-м пили чуть меньше, чем в 2021-м.

Потребление алкоголя белорусами на душу населения остается в последние годы на неизменном уровне — белорусы в 2022-м году пили чуть меньше, чем в 2021-м. Об этом на пресс-конференции рассказал заведующий сектором наркологического мониторинга и превентологии организационно-методического отдела «Республиканского научно-практического центра психического здоровья» Артем Малмыгин.

«Когда мы говорим о потреблении алкоголя, большое значение имеет потребление алкоголя на душу населения. В 2022 году данный показатель составил 11,8 литра на душу населения в возрасте 15 лет и старше — имеется в виду потребление зарегистрированного и незарегистрированного алкоголя», — заявил эксперт.

По его словам, в 2018 году данный показатель составлял 11,6 литра, в 2019-м — 11,7, в 2020-м — 11,8, в 2021-м — 12.

«Если смотреть по сравнению с прошлым годом, оно у нас немножко уменьшилось — на 0,2 литра», — отметил эксперт.

Но большее значение имеет то, какой именно алкоголь употребляют. По данным Малмыгина, первое место в структуре потребления у крепкого спиртного — это более 55%, на втором месте пиво и слабоалкогольные напитки — 23,2%, у напитков средней крепости (вино, шампанское) — 11,2%. На четвертом месте — плодово-ягодные вина, в простонародье — «чернила» (9,9%).

Он также отметил, что диагноз «синдром зависимости от алкоголя» выявлен примерно у 145 тысяч белорусов — это количество учтенных алкоголиков, то есть тех, кто находится под диспансерным наблюдением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».