Белорусам начисляют повышенную коммуналку в некоторых арендных квартирах
- 23.11.2023, 18:20
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В ЖКХ рассказали, как добиться стандартной.
В Беларуси владельцам некоторых квартир, которые официально сдают их в аренду, приходится оплачивать коммунальные услуги по повышенным тарифам. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) пояснили, почему так происходит и как перейти на субсидируемые тарифы, по которым услуги ЖКХ оплачивает большинство белорусов.
Как пояснили в Министерстве ЖКХ, размер платы за услуги ЖКХ устанавливают в соответствии с положением, утвержденным Совмином. Оно предусматривает единый подход в начислении платы для всех плательщиков. Большинство белорусов оплачивает услуги ЖКХ по субсидируемым (то есть льготным) тарифам.
«Установив тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые значительно ниже фактических расходов, государством оказывается гражданам поддержка по их оплате, но лишь в пределах одного жилого помещения, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства», — пояснили в МинЖКХ.
Полное же возмещение «экономически обоснованных затрат на оказание услуг ЖКХ» предусмотрено для владельцев жилых помещений, в которых никто официально не зарегистрирован. В утвержденном Совмином положении прописано, что по 100%-ным тарифам в этом случае владельцу жилья начисляют плату за:
• техническое обслуживание,
• газоснабжение,
• электричество,
• теплоснабжение,
• снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок,
• горячее водоснабжение.
Чтобы перейти на сниженные, субсидируемые тарифы, в жилом помещении необходимо официально зарегистрировать кого-то.
Российскому солдату на фронте оторвало ногу после взрыва китайского снаряда в стволе артиллерийского орудия. Об этом сообщают журналисты («Радио Свобода» https://www.svoboda.org/a/hronika-voiny-v-ukraine/31715636.html?lbis=364073), в распоряжении которых появились детали произошедшего. В материале отмечено, что российский контрактник 136-й ОМБр армии РФ Рафкат Абдуллин (в/ч 63354, Буйнакск, Дагестан, РФ) в конце 31 октября находился на боевых позициях в районе населенного пункта Работино и попытался произвести выстрел из САУ «Акация», однако снаряд китайского производства сдетонировал внутри ствола.
Взрыв был настолько мощным, что ствол САУ разнесло на части. Фотографии оказались в распоряжении редакции издания.
В этот момент Абдуллин находился внутри артиллерийской установки, получив при взрыве большое количество травм и ранений. Поражение тела было настолько серьезным, что врачи были вынуждены провести ампутацию правой ноги выше коленного сустава.
По данным военных экспертов, Россия начала использовать китайские снаряды как минимум с весны 2023 года. Они могли попасть в распоряжение российских военных транзитом через Иран и Северную Корею, которые купили оружие задолго до начала российского вторжения в Украину.
Журналисты сообщают, что травмированный оккупант выступил с требованиями к МО РФ, вымогая провести расследование произошедшего.