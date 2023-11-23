Белорусам начисляют повышенную коммуналку в некоторых арендных квартирах 23.11.2023, 18:20

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В ЖКХ рассказали, как добиться стандартной.

В Беларуси владельцам некоторых квартир, которые официально сдают их в аренду, приходится оплачивать коммунальные услуги по повышенным тарифам. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) пояснили, почему так происходит и как перейти на субсидируемые тарифы, по которым услуги ЖКХ оплачивает большинство белорусов.

Как пояснили в Министерстве ЖКХ, размер платы за услуги ЖКХ устанавливают в соответствии с положением, утвержденным Совмином. Оно предусматривает единый подход в начислении платы для всех плательщиков. Большинство белорусов оплачивает услуги ЖКХ по субсидируемым (то есть льготным) тарифам.

«Установив тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые значительно ниже фактических расходов, государством оказывается гражданам поддержка по их оплате, но лишь в пределах одного жилого помещения, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства», — пояснили в МинЖКХ.

Полное же возмещение «экономически обоснованных затрат на оказание услуг ЖКХ» предусмотрено для владельцев жилых помещений, в которых никто официально не зарегистрирован. В утвержденном Совмином положении прописано, что по 100%-ным тарифам в этом случае владельцу жилья начисляют плату за:

• техническое обслуживание,

• газоснабжение,

• электричество,

• теплоснабжение,

• снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок,

• горячее водоснабжение.

Чтобы перейти на сниженные, субсидируемые тарифы, в жилом помещении необходимо официально зарегистрировать кого-то.

Российскому солдату на фронте оторвало ногу после взрыва китайского снаряда в стволе артиллерийского орудия. Об этом сообщают журналисты («Радио Свобода» https://www.svoboda.org/a/hronika-voiny-v-ukraine/31715636.html?lbis=364073), в распоряжении которых появились детали произошедшего. В материале отмечено, что российский контрактник 136-й ОМБр армии РФ Рафкат Абдуллин (в/ч 63354, Буйнакск, Дагестан, РФ) в конце 31 октября находился на боевых позициях в районе населенного пункта Работино и попытался произвести выстрел из САУ «Акация», однако снаряд китайского производства сдетонировал внутри ствола.

Взрыв был настолько мощным, что ствол САУ разнесло на части. Фотографии оказались в распоряжении редакции издания.

В этот момент Абдуллин находился внутри артиллерийской установки, получив при взрыве большое количество травм и ранений. Поражение тела было настолько серьезным, что врачи были вынуждены провести ампутацию правой ноги выше коленного сустава.

По данным военных экспертов, Россия начала использовать китайские снаряды как минимум с весны 2023 года. Они могли попасть в распоряжение российских военных транзитом через Иран и Северную Корею, которые купили оружие задолго до начала российского вторжения в Украину.

Журналисты сообщают, что травмированный оккупант выступил с требованиями к МО РФ, вымогая провести расследование произошедшего.

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