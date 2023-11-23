В Кореличах задержали местного экскурсовода Юрия Красовского 23.11.2023, 18:29

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Его уже приговорили к «суткам».

Силовики задержали Юрия Красовского — экскурсовода из Кореличей. Его уже приговорили к «суткам», сообщили правозащитники.

Силовики забрали Юрия Красовского 15 ноября из дома, пишут правозащитники. По их данным, суд постановил арестовать его на 15 суток по ст. 19.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

Это уже как минимум четвертое задержание для Красовского. Ранее его арестовывали в 2020, 2021 и 2022 годах.

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