Как белорусы будут отдыхать и работать в 2024 году 23.11.2023, 19:01

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График.

В правительстве определили график рабочих и выходных дней в Беларуси на 2024 год.

Так, сообщается, что лукашенковский премьер-министр Роман Головченко подписал постановление о том, как белорусы будут отдыхать и работать в 2024 году.

В частности, белорусское правительство предусмотрело для белорусов длинные выходные весной и осенью следующего года. Поэтому перенос рабочих дней в 2024 году планируется в мае и ноябре.

Белорусов ожидают в мае четыре дополнительных дня отдыха, так рабочий день с 13 мая перенесут на 18 мая. А также в ноябре будут четыре выходных подряд, так как рабочий день 8 ноября перенесут на субботу, 16 ноября.

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