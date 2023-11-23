The Economist рассказал, как устроена финансовая империя ХАМАС 23.11.2023, 19:12

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Во избежание западных санкций финансисты ХАМАС задействуют различные схемы.

Разветвленная финансовая сеть приносит ХАМАС более $ 1 млрд миллиарда в год и разработана так, что практически недосягаема для Израиля и его союзников. Об этом пишет The Economist, объясняя, как работает финансовая империя палестинского движения.

В финансовую империю ХАМАС входят организации по отмыванию денег, горнодобывающие компании и другие структуры. Доходы террористического движения покрывают все: от зарплат школьных учителей до закупки ракет. Во избежание западных санкций финансисты ХАМАС задействуют различные схемы.

Источники финансирования боевиков находятся за пределами сектора Газа в «дружественных странах», пишет издание. По подсчетам израильской стороны, из-за границы поступает большая часть денег ― около $ 750 млн в год. На эти средства ХАМАС закупает оружие и топливо. Еще около $ 360 млн ежегодно поступает от налогов на импорт товаров, ввозимых в Газу с Западного берега реки Иордан или из Египта.

Часть денег поступает от дружественных стран, крупнейшей из которых является Иран, пишет Economist. По оценке США, палестинские исламистские группировки получили от Тегерана $ 100 млн, в основном в виде военной помощи.

Миллионы долларов поступают через криптовалютные рынки. По версии Минфина США, более $ 20 млн ХАМАС переправил контрабандой через пункт обмена валюты в стамбульском районе Фатих.

Не менее $ 500 млн в год, по оценке израильских властей, поступает через инвестиции из компаний, которые зарегистрированы в странах Ближнего Востока. ХАМАС получает прибыль напрямую либо через благотворительные организации, которым эти компании направляют пожертвования.

Одна из компаний, предположительно связанная с ХАМАС, занималась строительством первого торгового центра в Судане, другая добывает полезные ископаемые недалеко от Хартума, третья строила небоскребы в ОАЭ, перечисляет Economist. Многие компании отрицают свою связь с движением.

Считается, что политическое крыло ХАМАС базируется в Катаре, его компании раскиданы по разным странам от Алжира и Судана до ОАЭ, а финансисты предпочитают Стамбул. Израиль считает, что это происходит при негласной поддержке турецких властей, сама Анкара это отрицает. Израиль и США также считают, что крупные банки Турции сознательно хранят деньги ХАМАС и помогают ему уклоняться от американских санкций.

Пока ХАМАС не только выглядит «финансово неуязвимым», но может и улучшить свое финансовое положение за счет роста помощи из стран, поддерживающих Палестину на фоне израильских бомбардировок сектора Газа, резюмирует Economist. Израиль практически не нанес ущерба ни доходам, ни сбережениям ХАМАС, а санкции США неэффективны, если их объект может хранить наличность вне банковской системы, заключает издание.

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