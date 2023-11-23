Украина ввела санкции против трех белорусских предприятий 23.11.2023, 19:17

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Под ограничения также попал один чиновник.

Под украинские санкции попали еще три белорусские компании и одно физическое лицо. Соответствующие указы подписал президент страны Владимир Зеленский.

Одним из указов Владимир Зеленский ввел санкции против 210 предприятий. В него попали белорусских предприятий:

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация ВОЛМА БЕЛ».

Их активы на территории Украины блокируются, полностью прекращаются торговые операции и транзит продукции через территорию Украины, останавливается выполнение финансовых обязательств перед этими предприятиями и так далее.

Своим указом Зеленский также ввел персональные санкции в отношении директора Белорусской железной дороги Владимира Морозова.

Напомним, 12 мая под санкции попали 18 белорусских предприятий и первичная профсоюзная организация государственного научного учреждения «Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа».

29 января 2023 года Украина ввела санкции против содействующих российской агрессии компаний. Среди них 23 белорусских предприятия. Это ОАО «Беларуськалий», ОАО «Гомельский химический завод», Белорусская железная дорога и предприятие «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» БелЖД, ООО «ЕвроТрансВагон», могилевский «Кроноспан ОСБ», лидская «Лакокраска», «Белгазпромбанк», Беллесэкспорт, ООО «АСБ Лизинг», иностранное общество с ограниченной ответственностью «Омск Карбон Могилев», ООО «Содружество Транс-Агро» и другие.

Ранее под санкции за поддержку войны и негативные высказывания в адрес Украины

попали белорусские спортсмены, артисты, пропагандисты, а также ректор Полоцкого государственного университета, глава партии «Белая Русь» Олег Романов и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

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