В центре Минска к Новому году поставят 30 елок 1 23.11.2023, 19:19

Главная елка традиционно будет на Октябрьской площади.

На Октябрьской площади в Минске появятся «сказочный городок» и 30 небольших елок, а на площади Независимости установят ретро-фонари, пишет «Минск-Новости». Будет новогодняя елка и у Белгосцирка.

Главная 30-метровая елка традиционно будет на Октябрьской площади. Но у ее подножия возведут домики в 11 метров высотой. Они будут соединены новогодними арками. Вместе с ажурными городскими фонарями они должны создать «единую неповторимую атмосферу зимней улочки».

«Новогодняя улица будет ярко освещена теплым и уютным светом, который будет литься из каждого окошка, праздничные гирлянды подчеркнут контуры каждого строения», — рассказала начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова.

«Сам городок „вырастет“ среди заснеженного леса из 30 пушистых елочек высотой от 1,6 до 3 м. Каждая будет подсвечиваться огоньками гирлянд. Отдохнуть в этом импровизированном лесу можно будет в двух полноценных декорированных в новогодней тематике беседках», — добавила Бугоркова.

На площади Независимости установят шесть фонарей и 18-метровую елку. Стеклянный купол ТЦ «Столицы» украсит ограждение из световых панелей с новогодней графикой и ажурными вставками. Будут и пышные еловые гирлянды, украшенные светодиодными нитями.

Завершат новогоднюю инсталляцию на площади шесть полутораметровых ажурных елочек, украшенных фрезерованными шарами с нанесенными на них золотыми снежинками.

Кроме площади Независимости, 18-метровая елка также будет установлена на площадке у Белгосцирка.

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