Число политзаключенных в России превысило показатели позднего СССР 23.11.2023, 19:34

В Беларуси политзаключенных еще больше, чем в РФ.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» опубликовал базу политически мотивированных уголовных преследований в России с 2012 по 2023 годы. Сейчас в России, согласно данным «ОВД-инфо» 1010 человек находятся в местах лишения свободы по политически мотивированным уголовным делам. Из них 747 уже получили приговор и отбывают сроки в колониях. В итоге сейчас в России больше политзаключенных, чем во времена позднего СССР — тогда, по данным правозащитной организации «Мемориал», их было около 700.

Политзаключенные в СССР

Последняя оценка взята из бюллетеня «Вести из СССР», который издавался в Германии правозащитником Кронидом Любарским, рассказал The Moscow Times историк и сотрудник архива «Международного Мемориала» Алексей Макаров.

Число осужденных по статьям об «антисоветской агитации и пропаганде» и о «распространении измышлений, порочащих советский строй» правозащитники на основе поименных списков оценивали в 400 человек (хотя в МИДе утверждали, что их не более 200), по другим статьям были осуждены еще 300 человек.

С тех пор политзаключенных становилось меньше. «В конце 1986 года Политбюро приняло принципиальное решение об освобождении политзаключенных, — говорит Макаров. — Зимой-весной 1987 этот процесс начался (хотя и был довольно жестким, от людей требовали подписания обязательств о том, что они не будут больше заниматься антисоветской деятельностью)». В итоге в октябре 1987 года в «Списке политзаключенных СССР», который тоже издавался Любарским, было около 450 имен, в октябре 1988 — около 200.

Макаров отмечает, что осужденных по религиозным статьям освобождать не стали. «Кроме того, процесс освобождения растянулся на весь 1987 и начало 1988 года, поскольку зачастую такое освобождение выглядело как сокращение оставшегося срока на треть и освобождение по амнистии, — говорит историк. — Известен случай, когда на треть сократили оставшийся срок заключения — 3 дня».

Политзаключенные сегодня

«ОВД-Инфо» считает политически мотивированным преследование российской властью 3424 человек. Те из них, кто не находятся в колониях или СИЗО, либо под следствием (229 человек), либо освобождены (978 человек), либо получили приговор, не связанный с реальным сроком (607 человек), либо покинули Россию (80 человек).

Около трети уголовных дел против них заведены по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), по ней преследуют 1046 человек. Следующие по распространенности — статья 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, 246 фигурантов) и 207.3 УК РФ (распространение «фейков» об армии РФ, 242 фигуранта).

Из общего числа политзаключенных 1455 человек преследуют за то, что они участвовали в организациях и объединениях, которые власть считает экстремистскими или нежелательными. Еще 1379 человек преследуют по религиозным мотивам (в их число входят Свидетели Иеговы). Еще 1379 фигурантов преследуют за публичные высказывания в разных форматах — от комментариев в соцсетях до журналистской деятельности. Чаще всего по политическим мотивам людей преследуют в Москве (625 случаев). Следом идут аннексированный Крым (241 случай) и Петербург (185 случаев).

В Беларуси — не менее пяти тысяч политзаключенных. Десятки тысяч белорусов прошли через административные аресты. Задержания по политическим мотивам продолжаются каждый день, начиная с 2020 года.

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