Треть россиян заявили о риске обнищания из-за войны с Украиной 3 23.11.2023, 20:25

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Опрос.

Каждый третий россиянин опасается за свое благосостояние из-за войны в Украине. Об этом сообщается в результатах 13-й волны исследования, проведенного исследовательской группой Russian Field с 21 по 29 октября.

Больше всего респонденты озабочены следующими аспектами:

Большинство респондентов (62%) выразили тревогу по поводу возможных человеческих жертв в результате военных действий.

Психологическое состояние вернувшихся с фронта (38%): Значительная часть (38%) опрошенных выражают беспокойство по поводу психологического состояния возвращенных с фронта военнослужащих.

Рост бедности, экономический кризис (33%): Треть россиян высказывают опасения относительно возможного увеличения уровня бедности и наступления экономического кризиса.

Женщины проявляют большую обеспокоенность по поводу человеческих жертв (68%) и психологического состояния ветеранов (44%) в сравнении с мужчинами (56% и 30% соответственно).

Люди с низким доходом более часто выражают беспокойство по поводу возможного роста бедности и экономического кризиса (37%), чем их более обеспеченные соотечественники (29%). Также отмечается, что люди с высшим образованием больше волнуются по вопросам человеческих жертв, психологического состояния возвращенных, сложностей выезда за границу и ухода компаний.

Общее число опрошенных составило 1611 человек. Russian Field подчеркивает, что максимальная ошибка выборки составляет 2,45% с вероятностью 95%.

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