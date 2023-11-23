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Китайский самолет приземлился в Варшаве вместо Минска

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  • 23.11.2023, 20:29
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Китайский самолет приземлился в Варшаве вместо Минска

В четверг Беларусь оказалась во власти снежных метелей.

В Варшаве вместо Минска приземлился самолет авиакомпании Air China, как следует из данных flightradar24.com.

Рейс CCA721, летевший из Пекина в Минск, вместо посадки в Беларуси направился в другую страну. В 18:38 по белорусскому времени самолет приземлился в варшавском аэропорту имени Шопена.

Причиной изменения курса стало неудовлетворительное состояние полосы в Минске (по метеоусловиям). В четверг Беларусь оказалась во власти снежных метелей, передает «Еврорадио».

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