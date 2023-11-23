Посол Беларуси в РФ: Почти половина экономики Беларуси попала под санкции

Посол Беларуси в РФ: Почти половина экономики Беларуси попала под санкции1
- 23.11.2023, 20:36
- 1,802
На санкции Дмитрий Крутой жаловался на форуме в Москве.
Под западные санкции попала почти половина белорусской экономики. Об этом посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил в своем выступлении на Белорусском инвестиционном форуме в Москве.
«Сейчас 48% белорусской экономики находится под прямыми западными санкциями, поэтому для нас критически важно вот эту долю инвестиций к ВВП не снижать, а держать на уровне 20-25%», — передает ТАСС его слова.
Санкции против официального Минска ввели страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Япония и многие другие. Причиной стали политические репрессии властей после выборов 2020 года и соучастие в российской агрессии против Украины.