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Посол Беларуси в РФ: Почти половина экономики Беларуси попала под санкции

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  • 23.11.2023, 20:36
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Посол Беларуси в РФ: Почти половина экономики Беларуси попала под санкции

На санкции Дмитрий Крутой жаловался на форуме в Москве.

Под западные санкции попала почти половина белорусской экономики. Об этом посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил в своем выступлении на Белорусском инвестиционном форуме в Москве.

«Сейчас 48% белорусской экономики находится под прямыми западными санкциями, поэтому для нас критически важно вот эту долю инвестиций к ВВП не снижать, а держать на уровне 20-25%», — передает ТАСС его слова.

Санкции против официального Минска ввели страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Япония и многие другие. Причиной стали политические репрессии властей после выборов 2020 года и соучастие в российской агрессии против Украины.

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