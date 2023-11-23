Лукашенко и Путин провели встречу «с глазу на глаз» 9 23.11.2023, 20:42

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Диктатор общался с двойником?

Президент России Владимир Путин и диктатор Александр Лукашенко после саммита ОДКБ провели переговоры с глазу на глаз во Дворце Независимости.

После этого политики вышли из резиденции и сели в автомобиль Aurus.

Как сообщал Charter97.org, пользователи считают, что в Минск прибыл главный двойник Путина, которого в народе прозвали «Василич». Поскольку Путин выглядит довольно бодрым, не соблюдает дистанцию и жмет всем руки.

Стоит отметить, что диктатор сегодня встречал участников саммита ОДКБ с дрожащей головой.

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