В минском метро так спешили избавиться от латиницы, что наделали грубых ошибок в кириллице 1 23.11.2023, 20:46

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Фотофакт.

Минский метрополитен по приказу сверху сейчас спешно меняет все внешнее оформление, чтобы избавиться от белорусской латиницы. Латиница заменяется на русский язык. Но при этом при создании новых схем навигации спешка выходит боком. Пассажиры заметили в одной из них ошибки: по-белорусски на указателе было написано «правила перавозак», то есть присутствовала вообще отсутствующая в белорусском алфавите буква «и». А поскольку речь там не о одном правиле, а о нескольких, то по-белорусски должно быть «правілы», а не «правіла».

Пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб признал ошибки и заявил, что их исправят, заклеив неправильные буквы.

«Действительно, в наклейке навигации есть опечатка. В ближайшее время она будет устранена. Переделывать полностью памятку пока не будем, поскольку это затратно, но неверные буквы заклеим», — сказал он агентству «Минск-Новости».

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