«Фура под горку забуксовала, а вторая не успела ее обогнать» 2 23.11.2023, 21:06

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Три большегруза попали в жесткое ДТП под Логойском.

На витебской трассе в Логойском районе из-за снегопада 23 ноября произошло жесткое ДТП, сообщил телеграм-канал районной газеты «Родны край».

Авария произошла на оживленной трассе на Логойщине в районе поворота на Хатынь. Так, двигавшаяся под гору фура забуксовала на дороге и перекрыла движение попутного транспорта. В итоге идущий следом водитель другого большегруза решил обогнать ее по встречной полосе, но не успел и столкнулся лоб в лоб с третьим грузовиком.

- Водитель третьей фуры не смог остановить машину, так как ехал с горки вниз. Произошло лобовое столкновение, - говорится в статье.

В результате жесткого ДТП, к счастью, никто не пострадал. Однако образовался серьезный затор. Дорогу освободили к 14.00 часам.

Проводится проверка.

Кроме того, на этой же трассе произошло опрокидывание МАЗа, и в этот же день - фура столкнулась с автомобилем скорой помощи. По счастливой случайности, все аварии привели только к механическим повреждениям транспорта.

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