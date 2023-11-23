Российские депутаты приняли «рекордно засекреченный» федеральный бюджет 2 23.11.2023, 21:12

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Треть расходов в нем − на войну против Украины.

В России приняли годовой бюджет с рекордно высокими военными расходами − в 2024 году они впервые превысят траты на социальную сферу, отмечает «Медуза».

Документ прошел все этапы утверждения в Госдуме РФ. 17 ноября депутаты поддержали законопроект в третьем чтении. 22 ноября бюджет утвердил Совет Федерации.

До окончательного принятия документа, как пишет «Медуза», «осталась формальность» − подписание президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Авторы документа планируют, что доходы России в 2024 году составят 35 трлн руб. (около $278 млрд), в 2025 году − 33,5 трлн руб., в 2026-м − 34,1 трлн руб. Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в 2024 году доходы российского бюджета вырастут почти на 29%, причем более 2/3 доходов (67,2%) не зависят от нефти и газа. Как отметили в пресс-службе Госдумы, основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024–2026 годах будут государственные заимствования РФ.

Совокупный объем расходов федерального бюджета на 2024 год составил 36,66 трлн руб. (около $291,2 млрд). При этом, по оценке «Медузы», бюджет является «рекордно засекреченным для общественности»: доля закрытых расходов в 2024-м составит под 27%.

«Медуза» отмечает, что военные расходы в проекте бюджета составляют треть от всех расходов (а вместе с расходами на работу всех силовых ведомств − под 40%) − 10,7 трлн руб. (около $85 млрд). Социальные − 7,5 трлн руб., причем в эту сумму также спрятаны некоторые «военные» статьи. Например, деньги из бюджета на социальную политику пойдут в фонд «Защитники Отечества», который будет заниматься социальной адаптацией россиян, воевавших в Украине, и обеспечивать их лекарствами.

Никто из российских депутатов не попытался оспорить рекордные расходы на оборону, хотя некоторые и раскритиковали сокращение расходов на национальную экономику и нехватку финансирования отдельных социальных программ, обращает внимание «Медуза». Так, Госдума не смогла увеличить финансирование обеспечения жильем детей-сирот, не выделила дополнительные средства на переселение россиян из ветхого и аварийного жилья и из районов Крайнего Севера, на ликвидацию последствий лесных пожаров. В минфине заявили, что средств на это нет. Зато при втором чтении в документ внесли повышение зарплат силовикам.

Министр финансов России Антон Силуанов в сентябре заявлял, что основной приоритет для бюджета − это «обеспечение фронта всем необходимым для победы», цитировало пропагандистское госагентство ТАСС. «Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно – безусловный наш приоритет», − заявлял российский министр.

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