Крупные греческие компании перестали перевозить российскую нефть 23.11.2023, 21:40

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Опасаются санкций.

Крупные греческие перевозчики отказались работать с Россией, опасаясь санкций США. Это произошло после того, как Штаты ужесточили контроль за потолком цены на российскую нефть, пишет Reuters.

Перевозить российскую нефть отказались три компании – Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. Ранее они были в списке спонсоров войны, но сейчас их статус там приостановлен.

По данным об отгрузках, греческие перевозчики отклонили запросы на транспортировку российской нефти начиная с ноября.

Такое развитие событий является ударом по России, считает Reuters. Оно сужает число судоходных компаний, готовых транспортировать российскую нефть потребителям в Азии, Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке. Хотя трейдеры говорят, что у Москвы пока еще достаточно судоходных компаний.

Однако, по данным одного из трейдеров, у трех греческих компаний есть около 100 танкеров. Их решение может создать России проблемы.

«Чтобы перевезти всю российскую нефть, теневого флота может не хватить», — отметил он.

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