Белорусы снимают на видео первый снег и выкладывают в TikTok

Белорусы снимают на видео первый снег и выкладывают в TikTok3
- 23.11.2023, 21:56
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Посмотрите как это было.
В Беларуси 23 ноября обильно выпал снег, что привело к заторам, дорожным авариям, повышению стоимости такси и росту постов в соцсетях. «Зеркало» сделало подборку видео из разных регионов на снежную тему.
Видео из Солигорска знакомит не только с тем, что город замело. Из него еще можно узнать, что у российского (а ранее — советского) рэпера Богдана Титомира есть ремикс на песню «Завіруха» ансамбля «Верасы».
@soligorsknews #снег #метель #солигорск #солигорскбеларусь #солигорскмойгород #солигорскновости ♬ Метель-завируха - Богдан Титомир
Замело также и Молодечно.
@maladzechna #снег #снегопад #беларусь #зима #молодечно ♬ Заметает - Градусы
Витебский портал снял красивое видео. С троллейбусами и «Хутка-смачна».
@vitebsk.biz Просто ещё одна причина любоваться Витебском: снегопад ❄️❄️❄️ #беларусь #витебск #снег #сегоднявечером ♬ оригинальный звук - vitebsk.biz
Красиво падал снег и в Минске. Там его уборкой занимались более 1700 работников ЖКХ. Это примерно 1,6% от всех коммунальщиков страны.
@george_yankeee а вы любите снег? #хочуврек #беларусь #рекомендации ♬ Хлопья летят наверх - FEDUK
@elizaveta_gill1505 #минск #минсксейчас #шпиц #зима #снег ♬ original sound - Zack Lugo
Где-то на Минщине люди полагают, что коммунальщики не были готовы к снегу. Доказательств нет. Часто к снегу не готовы водители, которые не «переобули» свои машины.
@natasha_dovgel #снег #беларусь #ситуация #дтп ♬ оригинальный звук - ПИУ от Наташи Довгель
Снег не стал помехой для тренировки футболистов «Шахтера» и БАТЭ. Правда, первые бегали по траве, а вторые — уже по снегу толщиной в несколько сантиметров. Эти видео из Instagram.
Мело и на юге — в Бресте. Но там снег был в трендах несколько дней назад. Много видео были сняты еще на прошлой неделе.
@marinamotuzko1 Ответ пользователю @axanat6 Хорошего дня и настроения всем в любую погоду 😉💯В Бресте гололёд и метель ❄️💙🌬️#пустькаждыйбудетсчастлив❤️❤️❤️ #снег #красота #хорошеенастроение👍 #брест ##рекомендации ♬ оригинальный звук - Михаил
Нормально нападало, например, и в Лоеве на Гомельщине.
@_tanita.b вот и у нас снежок❄️#перввй снег#зима#снег#лоев#врекахтиктока ♬ #Зима - Дэн Дэмкив
Был снег и в Хотимске на Могилевщине.
На данный момент белорусский снег местами превратился в дождь. На 24 ноября синоптики прогнозируют ночью снег, мокрый снег и дождь, местами по северу страны ожидается сильный снег. Днем во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ночью и утром местами образуется гололед. На отдельных участках дорог — гололедица.
@polina_verkhaturava28 #хотимск #снегопад #красотаприроды #кайфули ♬ оригинальный звук - Mona Songz
Температура воздуха минимальная ночью составит −4...+2°C, максимальная днем 0...+5°C. Позже будет холодать.