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Белорусы снимают на видео первый снег и выкладывают в TikTok

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  • 23.11.2023, 21:56
  • 1,934
Белорусы снимают на видео первый снег и выкладывают в TikTok

Посмотрите как это было.

В Беларуси 23 ноября обильно выпал снег, что привело к заторам, дорожным авариям, повышению стоимости такси и росту постов в соцсетях. «Зеркало» сделало подборку видео из разных регионов на снежную тему.

Видео из Солигорска знакомит не только с тем, что город замело. Из него еще можно узнать, что у российского (а ранее — советского) рэпера Богдана Титомира есть ремикс на песню «Завіруха» ансамбля «Верасы».

@soligorsknews #снег #метель #солигорск #солигорскбеларусь #солигорскмойгород #солигорскновости ♬ Метель-завируха - Богдан Титомир

Замело также и Молодечно.

@maladzechna #снег #снегопад #беларусь #зима #молодечно ♬ Заметает - Градусы

Витебский портал снял красивое видео. С троллейбусами и «Хутка-смачна».

@vitebsk.biz Просто ещё одна причина любоваться Витебском: снегопад ❄️❄️❄️ #беларусь #витебск #снег #сегоднявечером ♬ оригинальный звук - vitebsk.biz

Красиво падал снег и в Минске. Там его уборкой занимались более 1700 работников ЖКХ. Это примерно 1,6% от всех коммунальщиков страны.

@george_yankeee а вы любите снег? #хочуврек #беларусь #рекомендации ♬ Хлопья летят наверх - FEDUK

@elizaveta_gill1505 #минск #минсксейчас #шпиц #зима #снег ♬ original sound - Zack Lugo

Где-то на Минщине люди полагают, что коммунальщики не были готовы к снегу. Доказательств нет. Часто к снегу не готовы водители, которые не «переобули» свои машины.

@natasha_dovgel #снег #беларусь #ситуация #дтп ♬ оригинальный звук - ПИУ от Наташи Довгель

Снег не стал помехой для тренировки футболистов «Шахтера» и БАТЭ. Правда, первые бегали по траве, а вторые — уже по снегу толщиной в несколько сантиметров. Эти видео из Instagram.

Мело и на юге — в Бресте. Но там снег был в трендах несколько дней назад. Много видео были сняты еще на прошлой неделе.

@marinamotuzko1 Ответ пользователю @axanat6 Хорошего дня и настроения всем в любую погоду 😉💯В Бресте гололёд и метель ❄️💙🌬️#пустькаждыйбудетсчастлив❤️❤️❤️ #снег #красота #хорошеенастроение👍 #брест ##рекомендации ♬ оригинальный звук - Михаил

Нормально нападало, например, и в Лоеве на Гомельщине.

@_tanita.b вот и у нас снежок❄️#перввй снег#зима#снег#лоев#врекахтиктока ♬ #Зима - Дэн Дэмкив

Был снег и в Хотимске на Могилевщине.

На данный момент белорусский снег местами превратился в дождь. На 24 ноября синоптики прогнозируют ночью снег, мокрый снег и дождь, местами по северу страны ожидается сильный снег. Днем во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ночью и утром местами образуется гололед. На отдельных участках дорог — гололедица.

@polina_verkhaturava28 #хотимск #снегопад #красотаприроды #кайфули ♬ оригинальный звук - Mona Songz

Температура воздуха минимальная ночью составит −4...+2°C, максимальная днем 0...+5°C. Позже будет холодать.

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