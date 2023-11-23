Белорусы снимают на видео первый снег и выкладывают в TikTok 3 23.11.2023, 21:56

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Посмотрите как это было.

В Беларуси 23 ноября обильно выпал снег, что привело к заторам, дорожным авариям, повышению стоимости такси и росту постов в соцсетях. «Зеркало» сделало подборку видео из разных регионов на снежную тему.

Видео из Солигорска знакомит не только с тем, что город замело. Из него еще можно узнать, что у российского (а ранее — советского) рэпера Богдана Титомира есть ремикс на песню «Завіруха» ансамбля «Верасы».

Замело также и Молодечно.

Витебский портал снял красивое видео. С троллейбусами и «Хутка-смачна».

Красиво падал снег и в Минске. Там его уборкой занимались более 1700 работников ЖКХ. Это примерно 1,6% от всех коммунальщиков страны.

Где-то на Минщине люди полагают, что коммунальщики не были готовы к снегу. Доказательств нет. Часто к снегу не готовы водители, которые не «переобули» свои машины.

Снег не стал помехой для тренировки футболистов «Шахтера» и БАТЭ. Правда, первые бегали по траве, а вторые — уже по снегу толщиной в несколько сантиметров. Эти видео из Instagram.

Мело и на юге — в Бресте. Но там снег был в трендах несколько дней назад. Много видео были сняты еще на прошлой неделе.

Нормально нападало, например, и в Лоеве на Гомельщине.

Был снег и в Хотимске на Могилевщине.

На данный момент белорусский снег местами превратился в дождь. На 24 ноября синоптики прогнозируют ночью снег, мокрый снег и дождь, местами по северу страны ожидается сильный снег. Днем во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ночью и утром местами образуется гололед. На отдельных участках дорог — гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью составит −4...+2°C, максимальная днем 0...+5°C. Позже будет холодать.

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