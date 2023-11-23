Глава Евросовета рассказал о прогрессе украинского контрнаступления 1 23.11.2023, 22:11

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Шарль Мишель

Шарль Мишель также подчеркнул необходимость для ЕС ускорить и нарастить производство вооружений для Киева.

Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил успех Сил обороны Украины на юге страны и в Черноморском регионе в отпоре широкомасштабной военной агрессии РФ. Политик не согласился с тезами о том, что контрнаступление ВСУ якобы не достигло своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Евросовета для Kyiv Independent.

«Я не думаю, что это контрнаступление «провалилось», - сказал Мишель, отвечая на вопрос о возможном влиянии медленных темпов производства и поставок Украине оборонной помощи от стран-партнеров, адаптирования РФ с международным санкциям на успех контрнаступательных операций ВСУ.

В этом контексте глава Евросовета привел два примера, которые, по его мнению, доказывают несоответствие действительности подобных утверждений о "провале" контрнаступления Сил обороны Украины.

«Во-первых, чрезвычайно важно то, как украинская армия добилась огромных успехов в Черном море. Это важный шаг в правильном направлении. Во-вторых, очень важен недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра», - объяснил он.

При этом Мишель соглашается с важностью дальнейшей поддержки Украины «большим военным потенциалом».

«Это то, что мы хотим сделать. Например, мы уже обучили более 30 000 солдат и будем делать больше», - сказал он.

Также глава Евросовета подчеркнул необходимость для ЕС ускорить и нарастить производство вооружений для предоставления его Украине.

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