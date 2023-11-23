Мужчина выиграл в лотерею 50 миллионов, но на следующий день вышел на работу к 4:30 утра 5 23.11.2023, 22:16

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Увольняться не планирует.

Жителю Монреаля Пьеру Ришеру уже за 60, и он очень любит свою работу. Настолько, что даже неожиданно свалившееся на него богатство не стало поводом забыть про свои трудовые обязанности. Мужчина, став победителем лотереи и выиграв много миллионов долларов, все равно рано утром отправился в рейс.

Господин Ришер работает водителем в службе доставки крупной монреальской кейтеринговой компании. В октябре, делая покупки, он на сдачу в $10 приобрел два билета местной лотереи, вскоре совершенно про них забыв. Зато не забыла его жена, которая и сообщила супругу приятную новость. Один из билетов победил в очередном розыгрыше. Сумма приза составила $36,5 млн (50 млн канадских долларов).

Сюрприз не слишком изменил отношение Ришера к жизни. На следующий день он, как обычно, к 4:30 отправился на работу и продолжает трудиться в настоящее время. «Я просто не могу бросить своих коллег одних, потому что без меня отделу доставки придется сложно», — заявил Пьер CTV News. На вопрос журналистов, на что он планирует потратить свой приз, мужчина ответил, что купит новый дом и машину и, возможно, отправит семью на отдых. «Сам я не по отпускам, поэтому пусть отдыхают родные», — добавил Ришер.

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