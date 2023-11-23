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«Московский комсомолец»: Лукашенко неприятно вспоминать о выборах 2020 года и массовых протестах

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  • 23.11.2023, 22:20
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«Московский комсомолец»: Лукашенко неприятно вспоминать о выборах 2020 года и массовых протестах

Диктатор запрятал картину, написанную по мотивам событий трехлетней давности, подальше во Дворце Независимости.

Александру Лукашенко, по всей видимости, неприятно вспоминать о президентских выборах 2020 года, когда по всей Беларуси прокатились массовые протесты, а его резиденция в Минске фактически превратилась в осажденную крепость.

По крайней мере, картину Никаса Сафронова, написанную по мотивам событий трехлетней давности, он спрятал на самый дальний, третий этаж минского Дворца независимости, где ее трудно найти непосвященному, пишет «Московский комсомолец».

На картине изображен сам Лукашенко в окружении силовиков, лица которых скрывают балаклавы. На голове у него кепка с надписью «Беларусь», в руках — оружие. На заднем плане виден фасад дворца.

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