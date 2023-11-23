В Гомеле птица примерзла к озеру 23.11.2023, 23:03

Для ее освобождения потребовалась спасательная операция.

В Гомеле 22 ноября крыло утки примерзло ко льду. Чтобы освободить ее, работники МЧС организовали спасательную операцию с использованием специальной доски, костюма и весла. Видео опубликовало Гомельское областное управление МЧС.

Неравнодушные люди днем 22 ноября сообщили в МЧС, что на озере около улицы Макаенка в Гомеле находится птица, крыло которой примерзло ко льду.

«Работники МЧС при помощи доски для спасения подплыли к селезню, веслом прорубили лед вокруг, после чего извлекли птицу при помощи физической силы и доставили ее на берег», — рассказали в областном управлении.

Птица передана волонтерам для ветеринарного обследования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».