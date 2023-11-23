В Гомеле птица примерзла к озеру
- 23.11.2023, 23:03
Для ее освобождения потребовалась спасательная операция.
В Гомеле 22 ноября крыло утки примерзло ко льду. Чтобы освободить ее, работники МЧС организовали спасательную операцию с использованием специальной доски, костюма и весла. Видео опубликовало Гомельское областное управление МЧС.
Неравнодушные люди днем 22 ноября сообщили в МЧС, что на озере около улицы Макаенка в Гомеле находится птица, крыло которой примерзло ко льду.
«Работники МЧС при помощи доски для спасения подплыли к селезню, веслом прорубили лед вокруг, после чего извлекли птицу при помощи физической силы и доставили ее на берег», — рассказали в областном управлении.
Птица передана волонтерам для ветеринарного обследования.