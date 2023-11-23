Воин ВСУ спас флаг «Шахтера» с Авдеевского коксохимического завода
- 23.11.2023, 23:06
Видео.
Украинский военный спас флаг «Шахтера» с Авдеевского коксохима, где увидел его на обломках разрушенного админздания. Видео спасения опубликовал аккаунт «Шахтера» в X, подробности рассказал стратком ВСУ.
7 ноября мобильная группа страткома ВСУ работала на территории Авдеевского коксохимического завода. В этом районе продолжаются непрерывные бои. Россияне, невзирая на многочисленные потери, постоянно атакуют позиции защитников Украины. Предприятие, как и сама Авдеевка, ежедневно уничтожается российской артиллерией и авиацией.
С группой страткома ВСУ работал и главный сержант Виктор Жарук, который заметил в разрушенном здании администрации завода флаг ФК «Шахтер». Рискуя жизнью, военнослужащий ВСУ провел настоящую спецоперацию ради спасения флага украинского футбольного клуба.
🇺🇦 Воїн ЗСУ врятував прапор «Шахтаря» з Авдіївського коксохімічного заводу 🧡#Україна #Shakhtar pic.twitter.com/rQhHOEogKL— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 23, 2023