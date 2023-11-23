Воин ВСУ спас флаг «Шахтера» с Авдеевского коксохимического завода 23.11.2023, 23:06

Видео.

Украинский военный спас флаг «Шахтера» с Авдеевского коксохима, где увидел его на обломках разрушенного админздания. Видео спасения опубликовал аккаунт «Шахтера» в X, подробности рассказал стратком ВСУ.

7 ноября мобильная группа страткома ВСУ работала на территории Авдеевского коксохимического завода. В этом районе продолжаются непрерывные бои. Россияне, невзирая на многочисленные потери, постоянно атакуют позиции защитников Украины. Предприятие, как и сама Авдеевка, ежедневно уничтожается российской артиллерией и авиацией.

С группой страткома ВСУ работал и главный сержант Виктор Жарук, который заметил в разрушенном здании администрации завода флаг ФК «Шахтер». Рискуя жизнью, военнослужащий ВСУ провел настоящую спецоперацию ради спасения флага украинского футбольного клуба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».