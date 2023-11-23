Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 24-26 ноября 23.11.2023, 23:21

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В выходные ненастная погода ненадолго покинет нашу страну.

Мощный атлантический вихрь принес очень ненастную погоду и погрузил Беларусь в полноценную зиму. В ближайшие сутки сохранятся сложные погодные условия. И только к выходным погода нормализуется.

24 ноября погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Эстонией. Смещаясь через Беларусь с Балтийского моря, они продолжат удерживать ненастную, ветреную погоду.

В пятницу облачно с небольшими прояснениями. Временами снег, мокрый снег, дождь, ночью по северу осадки сильные, налипание мокрого снега на провода и деревья. Ночью и утром местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, сильный порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

Утром – от 0 по северо-востоку до +3°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра температура, по ощущениям, будет немного холоднее. Днем температура существенно не изменится – от 0 в северных районах до +3°C в западных. К вечеру – в большинстве районов до +1°C.

В выходные ненастная погода ненадолго покинет Беларусь. Условия будут формировать прохладные неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Влажность до 90%. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в субботу ночью 0°C… -6°C, максимальная днем от -3°C по востоку до +3°C по западу, в воскресенье еще на пару градусов прохладнее. В начале следующей недели ожидается прохождение южного циклона, который вновь может принести много неприятностей. Прежде всего – метель.

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