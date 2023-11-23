Первое место по числу мигрантов в Великобритании заняли украинцы 23.11.2023, 23:29

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На втором месте граждане Гонконга.

Прирост мигрантов в Великобритании в прошлом году достиг рекордного уровня – 745 тыс. человек, что на 164 тыс. больше, чем в 2021 году. Об этом свидетельствует обнародованный в четверг отчет Национальной статической службы Великобритании, сообщает «Интерфакс-Украина».

Больше всего мигрантов в 2022 году прибыло из Украины – 114 тыс. человек. На втором месте граждане Гонконга – 52 тыс. человек.

Британская миграционная служба с января этого года зафиксировала рост числа родственников, имеющих право прибывать в страну с имеющими британскую визу.

Эксперты Национальной статистической службы отметили, что эти данные позже могут пересмотреть как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова утверждает, что около девяти миллионов украинцев находятся за границей, из них около трех миллионов трудовых мигрантов.

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