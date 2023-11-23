Чехи и словаки за неделю собрали более 400 тысяч евро на вертолет Black Hawk для Украины 23.11.2023, 23:54

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Вертолет уже готовят к отправке.

Чехи и словаки собрали более 400 тысяч евро на вертолет для украинской военной разведки.

Об этом в Twitter (X) сообщила чешская инициатива «Подарок для Путина» (Dárek pro Putina).

«В течение последней недели чехи и словаки собирали средства на вертолет Black Hawk для украинской военной разведки. За эту неделю было собрано более 400 тысяч евро», – говорится в сообщении.

Cześć bracia🇵🇱, od tygodnia Czesi i Słowacy składają się na helikopter Black Hawk dla ukraińskiego wywiadu wojskowego. W ciągu tego tygodnia zebraliśmy ponad 400 000 euro. Wszystkie ważne informacje znajdziecie tutaj: https://t.co/Mp12Sndz01. Dziękujemy za pomoc i wsparcie!🚁🫡 pic.twitter.com/IIqscp7064 — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 23, 2023

Чешский сбор на Black Hawk стартовал 16 ноября. Цель организаторов – собрать 105 миллионов крон, в которые оценивается стоимость самого вертолета и его обслуживания.

17 ноября представители инициативы «Подарок для Путина» показали Black Hawk, который передадут Украине.

«Он в хорошем состоянии, и если мы его передадим, то его будет использовать для своих операций украинская военная разведка, которая хочет задействовать его для проведения спецопераций и тренировок пилотов», – рассказали организаторы на пресс-конференции.

UH-60 Black Hawk – американский тактический многоцелевой вертолет, разработанный компанией Sikorsky. Он предназначен для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также эвакуации раненых.

Известно, что в Украине Black Hawk использует Главное управление разведки Минобороны, хотя официально ни одно государство не подтверждало намерения передать вертолет или его передачу украинской стороне.

Инициатива «Подарок для Путина» наиболее известна сбором на модернизированный T-72 для Украины стоимостью 30 млн крон, который назвали Томашем в честь первого президента Чехословакии.

Кроме того, у инициативы были и другие крупные успешные сборы, как на 15 мобильных комплексов ПВО и чешскую реактивную систему залпового огня RM-70, которую назвали «Пршемысл».

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