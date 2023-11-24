Бекхэм назвал самую скромную суперзвезду 24.11.2023, 1:34

Дэвид Бекхэм и Лионель Месси

Он назвал этого футболиста «особенным».

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что он восхищен новичком команды Лионелем Месси.

Английский функционер считает, что аргентинский футболист является самым скромным звездным игроком.

«Мне хотелось приходить раньше Лео, чтобы показать ему, что я предан команде и клубу. Но также мне было важно насладиться этим моментом после тяжелой работы. Я хотел увидеть, как он приходит, как профессионально он ведет себя, подавая пример всем молодым игрокам. Он суперзвезда, но самая скромная суперзвезда.

Мне просто нравится смотреть, как он тренируется. Каждый, кто видел его вживую, знает, что он другой, особенный. Люди говорили, что ему, возможно, потребуется время, чтобы приспособиться. Но это заняло у него несколько секунд.

Лео дарит людям моменты, которые они никогда не забудут. И это то, что любят американские зрители, чтобы их развлекали. Сразу после гола со штрафного в верхний угол в дебютном матче он установил очень высокую планку», — приводит слова Бекхэма The Times.

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