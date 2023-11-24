Президент Аргентины предложил Зеленскому провести саммит по Украине в Латинской Америке 24.11.2023, 2:04

Президенты обсудили по телефону этот вопрос.

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Аргентине саммит по прекращению агрессии России в Украине. Об этом 23 ноября сообщает DW.

По словам советника аргентинского лидера по внешней политике Дианы Мондино, президенты обсудили по телефону этот вопрос.

«Президент Милей провел телефонные переговоры с президентом Зеленским и предложил, чтобы Аргентина организовала конференцию между странами Латинской Америки и Украины», – сказала Мондино.

22 ноября Зеленский сообщал в Х (бывший Twitter), что говорил с победившим на выборах Милеем и поблагодарил его за «четкую позицию».

«Никакого балансирования между добром и злом – только четкая поддержка Украины. Это хорошо видят и ценят украинцы. Обсудили, как можем развивать отношения между Украиной и Аргентиной, а также связи Украины с другими странами Латинской Америки», – написал Зеленский.

Хавьер Милей одержал победу во втором туре президентских выборов 19 ноября. Его конкурент, министр экономики Серджио Масса признал поражение в день голосования. Новоизбранный президент вступит в должность 10 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».