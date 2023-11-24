закрыть
24 ноября 2023, пятница, 4:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Австрии на аукцион выставлен 900-летний замок, в котором Моцарт написал «Реквием»

  • 24.11.2023, 3:21
В Австрии на аукцион выставлен 900-летний замок, в котором Моцарт написал «Реквием»

В четырехэтажном замке Штуппах 50 комнат.

Замок Штуппах в г.Земмеринг (Австрия), в котором композитор Вольфганг Амадей Моцарт провел свои последние дни, будет выставлен на аукцион 1 декабря, сообщает портал недвижимости Mansion Global.

В четырехэтажном замке Штуппах 50 комнат, в том числе гостевые апартаменты, кинотеатр, библиотека, каминный зал и часовня. Вокруг замка расположен парк, общая площадь участка 4 акра. Замок был построен в 1130 году, а затем частично перестраивался в XV-XVII веках.

В этом замке Моцарт написал свое последнее произведение "Реквием".

Онлайн-аукцион будет проходить с 1 по 14 декабря. Стартовая цена EUR12млн ($13,02 млн), однако ожидается, что замок будет продан по цене в диапазоне от EUR3,95 млн до EUR9,95 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов
Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип