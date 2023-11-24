В Москве пылает электроподстанция «Чагино»1
- 24.11.2023, 8:06
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Возможна техногенная катастрофа.
На территории московской электроподстанции № 510 «Чагино» вспыхнул пожар сегодня ночью, 24 ноября.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы Люблино по улице Чагинской 2.
По информации российских СМИ, очаг возгорания в здании трансформатора. Площадь огня составляет около 200 квадратов.
«Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции «Чагино» в Москве. По округу разносится густой дым», - говорится в сообщении.
В сети также появилось видео пожара на электроподстанции «Чагино».
Напомним, что подстанция № 510 «Чагино» печально знаменита с 2005 года, когда из-за пожара произошла масштабная техногенная катастрофа - около 2 млн человек в Москве, Тульской, Рязанской и Калужской областях на несколько часов остались без света, встал общественный транспорт, была прекращена работа многих предприятий, в том числе Московского нефтеперерабатывающего завода.