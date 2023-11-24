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В Москве пылает электроподстанция «Чагино»

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  • 24.11.2023, 8:06
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В Москве пылает электроподстанция «Чагино»

Возможна техногенная катастрофа.

На территории московской электроподстанции № 510 «Чагино» вспыхнул пожар сегодня ночью, 24 ноября.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы Люблино по улице Чагинской 2.

По информации российских СМИ, очаг возгорания в здании трансформатора. Площадь огня составляет около 200 квадратов.

«Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции «Чагино» в Москве. По округу разносится густой дым», - говорится в сообщении.

В сети также появилось видео пожара на электроподстанции «Чагино».

Напомним, что подстанция № 510 «Чагино» печально знаменита с 2005 года, когда из-за пожара произошла масштабная техногенная катастрофа - около 2 млн человек в Москве, Тульской, Рязанской и Калужской областях на несколько часов остались без света, встал общественный транспорт, была прекращена работа многих предприятий, в том числе Московского нефтеперерабатывающего завода.

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