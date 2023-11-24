Массированная атака дронов на Крым: в Джанкое раздались взрывы 24.11.2023, 8:13

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Беспилотники ударили также по Волгоградской области РФ.

В России заявили о массированной атаке дронов на временно оккупированный Крым сегодня ночью, 24 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Утверждается, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 13 беспилотников над временно оккупированным полуостровом.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что якобы 12 из них не смогли преодолеть линию ПВО на севере Крыма, а еще один был сбит в глубине полуострова из стрелкового оружия.

В Минобороны России также заявили, что российская ПВО якобы сбило 3 дрона над территорией Волгоградской области.

Взрывы в Джанкое

Во временно захваченном войсками России Джанкое в Крыму в ночь на пятницу, 24 ноября, были слышны звуки взрывов. Местные жители сообщили, что слышали как минимум 7 громких взрывов.

Об этом писали в местных чатах в Telegram. Это произошло около 00:20.

«Что-то гремит, достаточно громко!», «Похоже на ПВО или прилеты?», «Больше на ПВО похоже..», «Джанкой, 7 прилетов! Ночь перестает быть томной», – писали в сети.

В одном из местных каналов призвали жителей Джанкоя «сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».

Украинские мониторинговые каналы в Telegram сообщили, что Джанкой, вероятно, был атакован беспилотниками. Взрывы повторились около 1:40.

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