Массированная атака дронов на Крым: в Джанкое раздались взрывы
- 24.11.2023, 8:13
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Беспилотники ударили также по Волгоградской области РФ.
В России заявили о массированной атаке дронов на временно оккупированный Крым сегодня ночью, 24 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
Утверждается, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 13 беспилотников над временно оккупированным полуостровом.
Российские телеграмм-каналы сообщают, что якобы 12 из них не смогли преодолеть линию ПВО на севере Крыма, а еще один был сбит в глубине полуострова из стрелкового оружия.
В Минобороны России также заявили, что российская ПВО якобы сбило 3 дрона над территорией Волгоградской области.
Взрывы в Джанкое
Во временно захваченном войсками России Джанкое в Крыму в ночь на пятницу, 24 ноября, были слышны звуки взрывов. Местные жители сообщили, что слышали как минимум 7 громких взрывов.
Об этом писали в местных чатах в Telegram. Это произошло около 00:20.
«Что-то гремит, достаточно громко!», «Похоже на ПВО или прилеты?», «Больше на ПВО похоже..», «Джанкой, 7 прилетов! Ночь перестает быть томной», – писали в сети.
В одном из местных каналов призвали жителей Джанкоя «сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».
Украинские мониторинговые каналы в Telegram сообщили, что Джанкой, вероятно, был атакован беспилотниками. Взрывы повторились около 1:40.