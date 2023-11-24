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СБУ ликвидировала топ-коллаборанта в российском Белгороде

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  • 24.11.2023, 8:19
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СБУ ликвидировала топ-коллаборанта в российском Белгороде

Стали известны подробности спецоперации.

В Белгороде (Россия) 16 ноября подорвали автомобиль, в котором ехал так называемый заместитель председателя оккупационной «администрации Харьковской области» Александр Слисаренко. «Бавовна» отправила предателя Украины на «концерт Кобзона».

Согласно информации источников OBOZ.UA, ликвидация этого военного преступника – дело рук Службы безопасности Украины. Примечательно, что факт гибели Слисаренко страна-агрессор РФ никак не прокомментировала.

По нашим данным, пособник оккупантов в результате взрыва получил тяжелые травмы. Выжить ему не удалось.

Предатель когда-то работал в органах внутренних дел Украины. В 2014-м был активным участником Харьковского антимайдана, а в 2021-2022 годах воевал за марионеточную т.н. «ЛНР» в составе вражеского спецподразделения «Рысь».

Новую должность – замруководителя «администрации Харьковской области» по внутренней политике – Слисаренко получил от россиян летом 2022 года. Он причастен к зверствам захватчиков на оккупированной территории.

СБУ заочно объявляла Слисаренко подозрение в государственной измене, однако он не явился на суд. Поэтому суд сам пришел к нему.

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