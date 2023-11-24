Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24.11.2023, 8:26

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Первые заложники должны быть освобождены в 16 часов по местному времени.

В секторе Газа формально вступило в силу соглашение временном прекращении огня. Согласно договоренностям Израиля и ХАМАС, 4-дневное перемирие начинается сегодня с 7 утра по местному времени (8 утра в Минске).

Об этом сообщает The Times of Israel.

Первые израильские заложники должны быть освобождены в 16 часов по местному времени. Всего ХАМАС передаст Израилю 13 человек. Позднее неназванное количество палестинских заключенных будет освобождено Израилем.

Всего за четыре дня будет освобождено 50 заложников и 150 палестинцев. Израиль также согласился продлевать прекращение огня на сутки за каждые 10 заложников, освобожденных ХАМАС.

В сектор Газа поступят гуманитарные грузы.