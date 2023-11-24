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В Бобруйске задержали директора предприятия

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  • 24.11.2023, 8:29
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В Бобруйске задержали директора предприятия

В чем причина?

В Бобруйске оперативники ОБЭП задержали 57-летнего директора одного из заводов города.

В сообщении пресс-службы МВД утверждается, что с июля по ноябрь он систематически получал взятки в виде процента от суммы заключенных договоров с коммерческой фирмой, которая поставляла сырье для производства продукции.

Руководителя предприятия задержали, как сообщается, в момент передачи ему очередного транша в размере более 21 тысячи рублей. Всего же он успел получить 51 тысячу рублей.

По данному факту завели уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Что это за предприятие, а также фамилия задержанного, пока не сообщается.

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