Пекинские марионетки Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

24.11.2023, 8:33

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Путина феноменально унизили c подачи Индии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков воспроизвел клише, в которое, возможно, верит российское руководство. А уж, скажем так, скрепное сообщество, во всяком случае.

Песков назвал Европу «подконтрольным США континентом». И уточнил: «Я имею в виду ЕС».

Прямо, как в знаменитой песне «Машины времени» 1974 года: «Все они марионетки в ловких и натруженных руках …»

Видимо, в политическом мире, где живет Песков, существует только две категории – «подконтрольность» и господство. Третьего не дано. Скажем, понятие «союзник» ему не знакомо.

Но если так, то что, с этой точки зрения, представляют собой отношения России со странами ОДКБ? Например, Казахстан ей «подконтролен»? Армения? Таджикистан?

Из кремлевской «философии подконтрольности», если ее последовательно провести, вообще следуют малоприятные выводы, которые вряд ли понравятся «партнерам» (как любит выражаться Путин) нашей страны по ОДКБ.

Между прочим, рассказывают, что в политическом классе Индии считают нынешнее российское руководство, начиная, разумеется, с Путина, пекинскими марионетками.

В самом деле, есть ли хоть один случай в регионе, чтобы действия или заявления российских властей шли поперек Китая? Даже не существенные, а хоть какие? Возможно, мы ошибаемся, но мы такого не помним. Отношения у Индии и Китая непростые, поэтому там заинтересованно следят за позицией руководства России.

«Пекинские марионетки» - сильное выражение.

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