В столице Ирландии мигрант из Алжира напал с ножом на детей: вспыхнули массовые протесты 24.11.2023, 8:40

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Беспорядки в Дублине показали на видео.

В столице Ирландии Дублине вечером в четверг, 23 ноября, вспыхнули массовые протесты. Они начались после того, как неизвестный с ножом напал на прохожих, среди которых были дети.

По предварительным данным, нападающий – иммигрант из Алжира. Инцидент произошел на площади Парнелл в Дублине, пишет издание Sky News.

Как утверждается, в ирландской столице ультраправые силы организовали антиисламские протесты. На опубликованных видео видно, что протестующие громили витрины магазинов и успели подраться с полицейскими.

Как пишет издание, нападающего задержали. По данным СМИ, в результате его действий было ранено пятеро человек, среди них – трое детей. У всех ножевые ранения и их доставили в больницу.

Также на опубликованных в сети кадрах видно, что протестующие поджигали общественный транспорт (два двухэтажных автобуса) и автомобиль правоохранителей, а также разбивали стекла в магазинах и грабили их.

Власти назвали участников беспорядков «группой безумных хулиганов с ультраправой идеологией».

«Корреспондент Sky News в Ирландии Стивен Мерфи видел, как люди грабят магазин Foot Locker в городе во время хаоса. Он также видел, как люди разбивали фасад магазина Asics металлическими прутьями. Участники беспорядков пытаются пинать и бить полицейских, продолжаются драки», – пишет издание.

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