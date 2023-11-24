Россия движется к смене власти без Путина и войны Виктор Небоженко

24.11.2023, 8:51

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Страной начинает управлять «политбюро».

Если после обмена пленными и заложниками Израиль и Хамас, в конце концов, при международной посредничестве и вынужденном вооруженном нейтралитете Ирана, подпишут мирное соглашение, то Запад возьмется за Украину и Россию, за организацию мирного соглашения, чтобы о себе не думал Путин.

Для Путина прекращение войны в Украине крайне невыгодно ибо он не добился своей главной цели внутри России - продление режима абсолютного правления, режима личной власти вместо перспективы перераспределения власти и собственности в пользу некого «политбюро» - группы российских политиков, олигархов и силовиков, состоящих из старых и новых его соратников, друзей и лоялистов. Поэтому Кремль всеми силами будет сопротивляться угасанию палестино-израильского конфликта, точно так как и успешным мирным переговорам с Украиной, которые потребуют от Путина уступок и компромиссов и любом случае сильно ударят по его политической перспективе и абсолютной власти над Россией.

Активные попытки могущественного близкого друга Путина Патрушева реализовать управляемый процесс передачи власти Преемнику имеет меньше шансов на успех, как и отчаянные попытки Путина удержать абсолютную власть любым путем.

Скорее всего Россия движется к смене власти путем создание формально коллективной формы управления страной (Политбюро), политического режима - «путинизм, без Путина». Но окончание войны является одним из условий такого развития событий.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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