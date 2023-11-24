Армию США на Ближнем Востоке атаковали ракетами и беспилотниками
- 24.11.2023, 8:58
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Стало известно, кто взял на себя ответственность за удары.
Американские войска в Ираке и Сирии были атакованы четырежды с применением ракет и ударных беспилотников в четверг, 23 ноября.
Об этом сообщает Reuters.
Представитель военных США на условиях анонимности рассказал, что американские и международные силы были атакованы на двух объектах на северо-востоке Сирии с помощью нескольких ракет и беспилотника.
Также в Ираке несколько дронов были запущены с авиабазы Айн-аль-Асад к западу от Багдада в направлении, где размещены силы США вблизи аэропорта Эрбиль на севере страны.
Эти атаки произошли на следующий день после того, как США нанесли удар по присоединенной к Ирану вооруженной группировке «Хезболла».
Ответственность за таки взяла на себя группа, называющая себя «Исламским сопротивлением» в Ираке. По мнению аналитиков, пишет Reuters, это название объединяет несколько связанных с Ираном иракских вооруженных группировок.
Официальные лица США заявляют, что на 23 ноября в Ираке было совершено 36 атак на международные и американские силы, а в Сирии – 37.