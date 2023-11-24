Еще одна туристическая мекка для зимовки может отменить визы для белорусов 24.11.2023, 9:01

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Туда хотят запустить прямой рейс.

Таиланд может упростить, а в перспективе и отменить получение виз для белорусов. Кроме того, в популярную у туристов страну намерены открыть прямой авиарейс из Минска. Уже идут переговоры по обоим вопросам, сообщил порталу Tochka.by почетный консул Королевства Таиланд в Беларуси Иван Чура.

Дипломат рассказал, что первым этапом упрощения выдачи таиландских виз белорусам должно стать их оформление в аэропорту по прилете. А вторым — полная отмена виз. Белорусский МИД уже отправил в МИД Таиланда необходимую информацию.

— Все в процессе, пока подписанных документов нет, но наша сторона рассчитывает на положительное решение по этому вопросу, — добавил Чура.

Сейчас между Беларусью и Таиландом действует визовый режим. Документы подаются в почетном консульстве азиатской страны в Минске, сама виза оформляется посольством Таиланда в России.

Срок получения туристической однократной визы (действует до 60 дней с возможностью продления) — не менее 18 календарных дней с момента отправки документов в посольство Таиланда в Москве. Стоимость — 40 долларов плюс 70 рублей.

По словам Ивана Чуры, еженедельно через таиландское консульство в Минске визы получают примерно 300 человек, то есть 1200 в месяц. Сегодня это одно из самых популярных у белорусов направлений для отдыха «по дальней дуге» — по востребованности Таиланд опережает Кубу, Индию, Шри-Ланку и Вьетнам.

Идут переговоры и о том, чтобы связать Беларусь и Таиланд прямым авиасообщением. Первый рейс может состояться уже в сентябре будущего года.

Пока не решено, будет ли конечной точкой маршрута Бангкок (столица Таиланда) или Пхукет (популярный островной курорт), как и то, будет ли данный рейс чартерным либо регулярным. Но, по словам Чуры, «намерения серьезные».

— Выполнять перелеты сможет тайская авиакомпания, которая имеет для этого соответствующий флот дальнемагистральных самолетов, — сказал дипломат.

Сейчас добраться из Беларуси в Таиланд можно как минимум с одной пересадкой — например, через Москву или Пекин. Стоимость билета в одну сторону в конце января стартует от 2500 рублей без багажа.

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