Песков потерял лицо 7 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

24.11.2023, 9:18

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Так опозорился, что и отставка не поможет.

Мы часто цитируем пресс-секретаря Дмитрия Пескова, рискуя получить вопрос: «Зачем это нужно? Даже Путин публично его унизил, назвав «пургой» его комментарии!»

Но, во-первых, Песков является как бы «голосом» этого руководства, а, во-вторых, разве «пурга» - это только его комментарии? Что же тогда действия и слова его шефа? Если иметь в виду последствия. Это кое-что похуже.

Сегодня, однако, случай исключительный. Дмитрий Песков заявил: «Россия не представляет угрозу для Европы».

Скажите, господин Песков, как это ваше заявление смотрится в свете того, что вы говорили 20 февраля 2022 года, за четыре дня начала спецоперации, что Россия не собирается открывать военные действия в Украине?

И ведь ни извинений, ни оправданий от Пескова. Не говоря уже об уходе в отставку. Так опозорился. Продолжает бесстыдство, считая, что все забыли. «Человек, потерявший лицо», - так говорят в Китае, старшем брате закатного путинизма.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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