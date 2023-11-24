«Я просила: дайте мне хотя бы перезимовать в квартире» 21 24.11.2023, 9:24

8,006

Белорусскую пенсионерку выкинули на улицу после неудачного займа.

Рассрочка под покупку техники, кредитные брокеры и заем под залог квартиры: о случаях, когда попавшие в долговую яму люди лишались даже своего единственного жилья, рассказали в эфире «Беларусь 1».

— Я сейчас на улице. Меня просто выбросили из моего жилья, — говорит Наталья Иваненко.

В 63 года пенсионерка оказалась на улице после того, как имела неосторожность взять кредит под залог своей квартиры. Женщина попала в сложную жизненную ситуацию в 2020 году. Тогда ей казалось, что это подходящее решение ее финансовых трудностей. По условиям договора 24 тысячи долларов взаймы ей давала некая дама, с которой ее свела фирма-посредник. Заплатив им гонорар 5,5 тысячи рублей, Наталья получила нужную ей сумму от третьего лица, но сделала роковую ошибку — недостаточно внимательно ознакомилась с договором.

— Я считала, что надо верить. Потому что если я начну разбираться с моими познаниями, то можно на несколько часов засесть, а я видела, что очень торопливая обстановка создана. Нотариус сидела рядом и не проронила ни слова, — вспоминает Наталья.

Плата по кредиту была 370 долларов в месяц. Сначала женщина все исправно платила, но потом поняла, что не все так просто, как рассказывали в офисе компании-посредника, скорее всего, ее обманывают, ведь первый год необходимо было платить только проценты, а сумма основного долга даже не погашалась. Проконсультировавшись с юристом, она поняла, что договор составлен некорректно и с множественными нарушениями. В итоге оказавшись в долговой яме, женщина перестала платить. Из-за неуплаты квартиру оценили ниже рыночной стоимости и быстро продали. При этом в БТИ не проставили отметку о спорности квартиры и выписали экс-владелицу из единственного жилья на улицу. А Минский городской суд отказал в отсрочке на выселение.

— Без предоставления другого какого-то жилого помещения просто на улицу выставили. Я просила суд, к зиме дайте мне хотя бы возможность перезимовать в квартире, что-то подыскать, что-то со своей пенсии накопить. Очень хладнокровно — нет. И все. Построено все на стороне этой действующей группировки, — рассказывает Наталья Иваненко.

Как признается сама, уже бездомная, больше всего ее запутало то, что она была уверена, что сразу гасит основной долг. Но, как выяснилось, заплатив несколько тысяч долларов, женщина узнала, что это все проценты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».