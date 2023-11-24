Израиль ликвидировал командующего военно-морскими силами ХАМАС 24.11.2023, 9:28

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Удар был нанесен до вступления перемирия в силу.

Израильские военные ликвидировали командующего военно-морскими силами террористической группировки ХАМАС Амара Абу Джалалу. Вместе с ним в результате авиационного удара по населенному пункту Хан-Юнис в секторе Газа погиб еще один боевик.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля, опубликованном на официальном канале ЦАХАЛ в социальной сети Х. Там также опубликовали видео момента атаки по террористам.

Как отмечается, вторым ликвидированным террористом также оказался представитель ВМС ХАМАС.

Как говорится в сообщении израильских военных, Амар Абу Джалалу был старшим офицером военно-морских сил террористов ХАМАС и с самого начала нападения группировки на Израиль участвовал в организации нескольких морских атак на государство. Все эти атаки были предотвращены силами ЦАХАЛ.

Авиаудар по городу Хан-Юни, который расположен в южной части сектора Газа, сбыл нанесен на основе разведывательной информации, предоставленной агентством безопасности ШАБАК, Управлением военной разведки и ВМФ.

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