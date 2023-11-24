закрыть
24 ноября 2023, пятница, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Вилейском районе иностранец протаранил милицейскую машину

3
  • 24.11.2023, 9:52
  • 3,872
В Вилейском районе иностранец протаранил милицейскую машину

За ним устроили погоню со стрельбой.

В Вилейском районе в поселке Илья задержан иностранец. Его подозревают перевозке психотропных веществ. В ходе погони милиционеры применили оружие.

Как рассказали, в пресс-службе МВД, подозреваемый пытался скрыться на каршеринговом автомобиле, протаранив милицейскую машину.

«Для остановки сотрудники использовали табельное оружие. Транспортное средство беглеца получило механические повреждения, сам трафикер при этом не пострадал», – говорится в сообщении МВД.

У мужчины было обнаружено 4 кг пара-метилэфедрона. В тайниках оперативники нашли еще 2 кг того же вещества. Также российскими полицейскими на территории РФ были изъяты еще почти 2 кг пара-метилэфедрона и 5 тыс. таблеток MDMA.

Возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов
Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип