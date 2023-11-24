В Вилейском районе иностранец протаранил милицейскую машину 3 24.11.2023, 9:52

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За ним устроили погоню со стрельбой.

В Вилейском районе в поселке Илья задержан иностранец. Его подозревают перевозке психотропных веществ. В ходе погони милиционеры применили оружие.

Как рассказали, в пресс-службе МВД, подозреваемый пытался скрыться на каршеринговом автомобиле, протаранив милицейскую машину.

«Для остановки сотрудники использовали табельное оружие. Транспортное средство беглеца получило механические повреждения, сам трафикер при этом не пострадал», – говорится в сообщении МВД.

У мужчины было обнаружено 4 кг пара-метилэфедрона. В тайниках оперативники нашли еще 2 кг того же вещества. Также российскими полицейскими на территории РФ были изъяты еще почти 2 кг пара-метилэфедрона и 5 тыс. таблеток MDMA.

Возбуждено уголовное дело.

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