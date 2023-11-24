Путинцы взбунтовались 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

24.11.2023, 9:59

8,968

Вернейший серкпоносец нанес удар по Кремлю.

О концерте 29 сентября на Красной площади: «… Проводить мероприятие на Красной площади и вешать наверх название «Одна страна, один народ» … Вообще, кто-то думал, что это прямой лозунг фашистской Германии: «Один фюрер, один народ, одна страна»?»

О Shaman’е – его сотрудники Кремля таскают как «чушку по всем мероприятиям» и платят безумные деньги.

О патриотических митингах, на которые начальство собирает массовку: «Ничего другого не находят, как за деньги сгонять этих бедолаг со всех районов Москвы и Подмосковья. При этом, что самое дикое, нашли форму оплачивать им прибытие и, немаловажный момент, выдавать деньги только после окончания мероприятия с гарантией, что люди отстояли эти три часа»

Кто это говорит? «Иноагенты» Чуйченко? Политические эмигранты? Представители «нежелательных организаций»? Навальный написал из колонии?

Нет, это сообщает вернейший путинец Владимир Киселев, владелец скрепной компании «Русская медиагруппа».

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».