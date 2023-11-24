закрыть
24 ноября 2023, пятница, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ продвинулись под Крынками: трасса Олешки – Новая Каховка окончательно перерезана

2
  • 24.11.2023, 10:08
  • 6,988
ВСУ продвинулись под Крынками: трасса Олешки – Новая Каховка окончательно перерезана

Украинский плацдарм на левом берегу Днепра расширился.

Украинский плацдарм в районе Крынок в Херсонской области на левобережье Днепра снова расширился, передает dialog.ua.

Российские Z-каналы уверяют, что ВСУ продвинулись в районе села Крынки, что на востоке от Херсона.

О продвижении ВСУ под Крынками написал, в частности, российский Z-военкор Рыбарь.

«Украинские формирования вновь активизировались в посадках неподалеку от села Крынки. Им удалось немного расширить зону контроля на юг и перебросить свежие силы в населенный пункт», - написал кремлевский пропагандист.

Информацию подтвердил Z-ресурс «ВДВ за Честность и Справедливость», который ведут российские военные.

Он уверяет, что 810-я бригада морской пехоты, 144-я мотострелковая бригада, 26-й и мотострелковый и 326-й штурмовые полки, которые находятся на этом участке, «полностью деморализованы».

«По состоянию на 21:00 23.11.23 противник уже окончательно перерезал трассу Олешки - Новая Каховка. Мы предполагаем, что завтра он пойдет в сторону Олешек», - пишут военные РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов
Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип