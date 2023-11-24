ВСУ продвинулись под Крынками: трасса Олешки – Новая Каховка окончательно перерезана 2 24.11.2023, 10:08

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Украинский плацдарм на левом берегу Днепра расширился.

Украинский плацдарм в районе Крынок в Херсонской области на левобережье Днепра снова расширился, передает dialog.ua.

Российские Z-каналы уверяют, что ВСУ продвинулись в районе села Крынки, что на востоке от Херсона.

О продвижении ВСУ под Крынками написал, в частности, российский Z-военкор Рыбарь.

«Украинские формирования вновь активизировались в посадках неподалеку от села Крынки. Им удалось немного расширить зону контроля на юг и перебросить свежие силы в населенный пункт», - написал кремлевский пропагандист.

Информацию подтвердил Z-ресурс «ВДВ за Честность и Справедливость», который ведут российские военные.

Он уверяет, что 810-я бригада морской пехоты, 144-я мотострелковая бригада, 26-й и мотострелковый и 326-й штурмовые полки, которые находятся на этом участке, «полностью деморализованы».

«По состоянию на 21:00 23.11.23 противник уже окончательно перерезал трассу Олешки - Новая Каховка. Мы предполагаем, что завтра он пойдет в сторону Олешек», - пишут военные РФ.

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