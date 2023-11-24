В Беларуси внесли важные изменения в правила сдачи экзамена на водительские права 1 24.11.2023, 10:15

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Что поменялось?

«Палата представителей» во втором чтении приняла изменения в закон «О дорожном движении». В законопроекте предусмотрены новые правила сдачи практического экзамена на водительские права.

Из документа следует, что вскоре сдавать экзамены в Беларуси будущий водитель, обучавшийся на автомобиле с механической КПП, сможет как на «механике», так и на «автомате». На данный момент экзамен можно сдавать на автомобиле только с той трансмиссией, на которой человек обучался.

Теперь же специалисты пришли к выводу, что практические навыки, полученные будущим водителем в ходе обучения вождению автомобилями с механической трансмиссией, должны быть достаточными и для управления авто с автоматической коробкой передач.

В сентябре 2022 года будущие белорусские водители получили возможность обучаться в автошколах и сдавать экзамен в ГАИ на машинах с автоматической коробкой передач. Раньше была возможность учиться только на авто с «механикой».

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